Di Marzio: la Juve si avvicina a Suarez. (Quindi niente Dzeko e niente Milik alla Roma) (Di martedì 1 settembre 2020) Suarez e la Juve. Il domino degli attaccanti questa sera va in una direzione non favorevole al Napoli. Gianluca Di Marzio, a Calciomercato di Sky, dice che la Juventus e Suarez hanno fatto importanti passi in avanti per un accordo. La Juve aspetta che Suarez arrivi a una risoluzione contrattuale col Barcellona. Questo vuol dire che Dzeko rimarrebbe alla Roma e Quindi Milik al Napoli. Il polacco, ovviamente, non andrebbe nemmeno alla Juventus. Un’eventualità che complicherebbe non poco il mercato del Napoli. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Il ritorno del portiere sarà il primo tassello per Maran, da capire la formula con cui la Juventus lascerà partire il giocatore Il Genoa si avvicina sempre di più a Mattia Perin. Come anticipato già d ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuta Italia Mele, giornalista. “De Laurentiis mette radici in Abruzzo? Resta sempre un imprenditore, quando viene a contatto con ...

