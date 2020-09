Covid, l’esperta del Cts: “Niente urla in classe: ecco perché è pericoloso” (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo Kyriakoula Petropulacos, componente del comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, canti e urla “aumentano lo spargimento di goccioline”. “Le conoscenze sulle potenzialità di contagio nell’età scolare sono incomplete e questo impedisce di prendere posizioni definitive”. Parola di Kyriakoula Petropulacos, componente del comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, il Cts, e direttore della sanità in … L'articolo Covid, l’esperta del Cts: “Niente urla in classe: ecco perché è pericoloso” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

CLaRosa7 : RT @RobertoRenga: I soldi aiutano, poco da fare. Tutti i dipendenti con il covid, lui solo un problemino con la prostata, dice l’esperta. - ilmeteoit : #Meteo e #CORONAVIRUS: l'Uomo è l'unico #COLPEVOLE della #Diffusione Del #COVID-19! Ecco le #Parole dell'Esperta - ilmeteoit : #Meteo e #CORONAVIRUS: l'UOMO è #RESPONSABILE della diffusione del #COVID-19! Ecco le #Parole dell'ESPERTA - ilmeteoit : #Meteo e #CORONAVIRUS: #UOMO colpevole per aver #PORTATO l'EPIDEMIA del #COVID-19! Ecco le #DURE #Parole dell'ESPER… - ilmeteoit : #Meteo e #CORONAVIRUS: #UOMO colpevole per aver #PORTATO l'EPIDEMIA del #COVID-19! Ecco le #DURE #Parole dell'ESPER… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’esperta Trend Ora: Distribuzione E Trasmissione Di Energia revisione del settore di mercato con COVID-19 analisi di impatto Genova Gay