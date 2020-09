Covid in gravidanza, lo studio italiano: «Il virus si può trasmettere dalla mamma al bimbo nel pancione» (Di martedì 1 settembre 2020) Il Covid si può trasmettere dalla mamma al bebé nel pancione, attraverso la placenta, anche se si tratta di un evento raro. La prova della "trasmissione verticale"... Leggi su ilmattino

Covid in gravidanza, lo studio italiano: «Il virus si può trasmettere dalla mamma al bimbo nel pancione»

Il Covid si può trasmettere dalla mamma al bebé nel pancione, attraverso la placenta, anche se si tratta di un evento raro. La prova della "trasmissione verticale" dell'infezione è uno studio italiano ...

