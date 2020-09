Coronavirus La Spezia, il sindaco: "C'è un cluster, ma nessuna emergenza" (Di martedì 1 settembre 2020) «L'aumento dei contagi da Coronavirus nella nostra provincia deve indurci alla responsabilità, ma non alla paura». Lo dice il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini , provincia in cui i contagi ... Leggi su lanazione

startzai : RT @CCIAARIVLIG: #cciaarivlig CCIAA Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona Certificati d'origine, attivo anche il servizio 'STAMPA IN… - CCIAARIVLIG : #cciaarivlig CCIAA Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona Certificati d'origine, attivo anche il servizio 'STA… - StefaniaFalone : RT @AnsaLiguria: Coronavirus:sindaco Spezia, c'è cluster ma nessuna emergenza. Riconducibile a una comunità sudamericana, solo ieri 21 posi… - rep_genova : Coronavirus: il sindaco della Spezia: 'C'è cluster ma nessuna emergenza' [aggiornamento delle 15:37] - Marco_chp1 : RT @AnsaLiguria: Coronavirus:sindaco Spezia, c'è cluster ma nessuna emergenza. Riconducibile a una comunità sudamericana, solo ieri 21 posi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spezia

La Repubblica

Coronavirus, nuovi casi in calo (+978), otto morti ieri i contagi erano stati 996. Sei i morti. Cresce il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva: sono 107 in tutto, 13 in più rispetto a ier ...«L'aumento dei contagi da coronavirus nella nostra provincia deve indurci alla responsabilità, ma non alla paura». Lo dice il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, provincia in cui i contagi negl ...