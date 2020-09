Casertana, un positivo al Covid-19 (Di martedì 1 settembre 2020) La Casertana, con una nota ufficiale, ha comunicato che un tesserato è risultato positivo al coronavirus. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico rossoblù. La società ha disposto l’annullamento delle sedute di allenamento in programma e la sanificazione di tutti i locali utilizzati dalla prima squadra. Foto: sito ufficiale Casertana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

