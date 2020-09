Bruno Barbieri - 4 Hotel: “Il più grande errore degli albergatori è rimanere nel proprio nido” (Di martedì 1 settembre 2020) La nostra intervista a Bruno Barbieri che ci racconta le novità della nuova stagione di 4 Hotel, in onda dal 1° settembre, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV. Dal primo settembre, in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e sempre disponibile on demand e su NOW TV, riparte la serie dedicata all'Hotellerie italiana più amata e seguita della tv: Bruno Barbieri - 4 Hotel, una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Vi anticipiamo già da subito che questa nuova stagione promette molto bene, il format è stato arricchito con nuove sfide e, ovviamente, nuovi Hotel da visitare, topper da trovare, servizi e colazioni da ... Leggi su movieplayer

