Bloccato Pokémon GO su tanti Huawei, Samsung e iPhone da ottobre 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Sta per arrivare una svolta epocale nel mondo Pokémon GO, visto che a partire dal mese di ottobre diversi device Huawei, iPhone, Samsung Galaxy ed ASUS non saranno più compatibili con il popolare gioco Niantic. Si tratta di una scelta che accomuna diversi produttori di giochi per mobile, anche se in questo caso i paletti sono più stringenti. Ecco perché, dopo le novità riportate a fine luglio sul nostro magazine, occorre un nuovo approfondimento con cui diventa possibile fare chiarezza sulla vicenda. Quali iPhone, Samsung, Huawei ed ASUS non saranno più compatibili con Pokémon GO Nello specifico, con Apple vedremo esclusi dal discorso i dispositivi con iOS 10 e iOS 11, ai quali dovremo aggiungere anche ... Leggi su optimagazine

Vivian_Vallet : RT @HallOfOriginIT: Questo Tentacool nel Centro Pokémon di Fiorlisopoli ha lo scopo di aiutare il giocatore nel caso fosse bloccato in citt… - HallOfOriginIT : Questo Tentacool nel Centro Pokémon di Fiorlisopoli ha lo scopo di aiutare il giocatore nel caso fosse bloccato in… -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccato Pokémon Dettagli e trailer per Pokemon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX GamerClick.it