Autostrade, reclamati 40 miliardi per la manutenzione. Ma a me sorge un dubbio (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo quanto scrive un giornalista specializzato, Maurizio Caprino, le Autostrade italiane sono talmente malridotte da reclamare un investimento cospicuo, circa 40 miliardi di euro. In un articolo pubblicato il 28 agosto 2020 dal Sole 24 Ore, questa stima – una cifra che circola tra tecnici, finora senza smentite – comprende la semplice manutenzione straordinaria della sola rete a pedaggio. E 20 miliardi su 40 riguardano la porzione di rete in concessione ad Aspi, oggetto del recente accordo tra governo e concessionario. La rete autostradale italiana si estende per meno di 7mila chilometri, assai meno di quella francese, lunga più di 11mila chilometri. È meno della metà di quelle tedesca e spagnola (entrambe lunghe circa 14mila chilometri). Ma è molto più antica di tutte ... Leggi su ilfattoquotidiano

