Aspettando il Referendum, il fronte del No annuncia l’appuntamento a Roma il 12 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Con l’avvicinarsi del voto referendario ecco materializzarsi i primi appuntamenti pubblici. Il primo ad annunciare una manifestazione, organizzata nella Capitale alle 17 del 12 settembre, in piazza Santi Apostoli, è stato oggi Jacopo Ricci (dei Giovani Democratici per il No), imo una conferenza stampa alla quale hanno aderito anche Gianni Cuperlo, Emma Bonino, Riccardo Magi, Gregorio De Falco e Jasmine Cristallo delle Sardine. “Noi vogliamo una piazza nonostante sia complicato per via del Covid – ha detto Ricci (nella foto) – ma noi crediamo in una piazza per un momento di partecipazione popolare”, ha spiegato il giovane democratico annunciando la piazza del fronte del No al Referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. La promessa, ovviamente, è che ... Leggi su italiasera

italiaserait : Aspettando il Referendum, il fronte del No annuncia l’appuntamento a Roma il 12 settembre - infoitinterno : Sondaggi politici oggi 1° settembre: calo Lega e M5S e crescita PD e FdI, aspettando Regionali e Referendum - Investireoggi : Sondaggi politici oggi 1° settembre: calo Lega e M5S e crescita PD e FdI, aspettando Regionali e Referendum… - SplendorSolis00 : RT @Elisa34012803: @SplendorSolis00 Stanno aspettando tutti l'esito del referendum poi vedrai quanto si sbizzarriranno tutti - Elisa34012803 : @SplendorSolis00 Stanno aspettando tutti l'esito del referendum poi vedrai quanto si sbizzarriranno tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Aspettando Referendum Aspettando il Referendum, il fronte del No annuncia l’appuntamento a Roma il 12 settembre Italia Sera Referendum costituzionale, in piazza a Roma il 12 settembre per il no

Il comitato del No al taglio dei parlamentari va in piazza. Ad annunciarlo in conferenza stampa Jacopo Ricci, esponente dei Giovani democratici per il No, Gianni Cuperlo, Emma Bonino, Riccardo Magi, G ...

Verso il referendum costituzionale, le ragioni del sì e del no

Il referendum costituzionale del 20-21 settembre prossimi chiama gli elettori a esprimersi sulla diminuzione del numero dei parlamentari (per un totale di 345). In caso di vittoria del Sì i deputati s ...

Il comitato del No al taglio dei parlamentari va in piazza. Ad annunciarlo in conferenza stampa Jacopo Ricci, esponente dei Giovani democratici per il No, Gianni Cuperlo, Emma Bonino, Riccardo Magi, G ...Il referendum costituzionale del 20-21 settembre prossimi chiama gli elettori a esprimersi sulla diminuzione del numero dei parlamentari (per un totale di 345). In caso di vittoria del Sì i deputati s ...