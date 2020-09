Alessia Marcuzzi: "Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro" (Di martedì 1 settembre 2020) Sul numero di Chi in edicola domani Alessia Marcuzzi, impegnata nella conduzione di “Temptation island”, il programma di Maria De Filippi che torna il 9 settembre su Canale 5, si confessa a tutto campo. A partire dal gossip che ha tenuto banco per tutta l'estate, il presunto triangolo fra lei, De Martino e Belen. «Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro», dice, «la cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante». 01 settembre 2020 14:51. Leggi su blogo

