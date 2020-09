A Wuhan riaprono asili e scuole: non ci sono casi positivi al Coronavirus da settimane. Via anche le mascherine (Di martedì 1 settembre 2020) Wuhan, prima città al mondo ad essere colpita dalla pandemia da Covid-19, ha riaperto da oggi asili e scuole. La campanella di inizio è suonata per 2.842 strutture, per un totale di circa 1.4 milioni di studenti interessati. Dopo mesi di lockdown, senza alcun nuovo caso, la vita sta tornando lentamente alla normalità. Attualmente non ci sono casi confermati, ma le scuole di Wuhan, così come quelle di tutta la Cina, hanno adottato rigorose misure per tutelare la salute degli scolari: disinfezione quotidiana di tutte le aule, le mense, i dormitori e i servizi igienici. E in ogni classe sono a disposizione mascherine e gel disinfettanti per le mani. Non c’è, come invece lo era ... Leggi su meteoweb.eu

