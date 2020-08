Vidal-Barcellona, prove generali di divorzio: l’Inter è in agguato (Di lunedì 31 agosto 2020) Ormai manca solo l'ufficialità, ma la storia tra Arturo Vidal e il Barcellona sembra ormai finita. Il centrocampista cileno, arrivato nel 2018 per puntellare il centrocampo catalano, non rientra nei piani di Ronald Koeman ed è pronto a salutare il club blaugrana. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due parti avrebbero già iniziato a lavorare sulla complicata trattativa per rescindere il contratto in scadenza nel 2021. In questo modo "Re Artù" si ritroverebbe svincolato sul mercato.caption id="attachment 990713" align="alignnone" width="1024" Vidal (getty images)/captionIDEA INTERIn pole position c'è l'Inter. La rescissione di Vidal potrebbe diventare un ulteriore assist per i nerazzurri, sospinti da Antonio Conte che considera il suo vecchio pupillo un rinforzo utilissimo per la ... Leggi su itasportpress

