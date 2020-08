UPAS, spoiler dal 1 al 4 settembre 2020: Niko sembra avere dubbi sul matrimonio (Di lunedì 31 agosto 2020) Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni di Un posto al sole dall’1 al 4 settembre 2020. Nelle nuove puntate di UPAS vedremo nuovi intrighi e colpi di scena che andranno a rivoluzionare in maniera significativa i rapporti tra i vari inquilini di palazzo Palladini. Vedremo come Niko inizierà a nutrire qualche dubbio sul suo matrimonio con Susanna. Come leggiamo su Napoli Today, Angela verrà a sapere della sbandata di Susanna nei confronti di Eugenio e sarà in dubbio se dirlo o meno al fratello. Continuano, inoltre, le disavventure del povero Cotugno, perennemente sfortunato in amore. Nulla di nuovo riguardo la situazione tra Roberto e Marina, se non che i due sembrano aver ritrovato la complicità di un ... Leggi su kontrokultura

