Ufficiale – Roma, primo acquisto dell’era Friedkin: torna Mkhitaryan (Di lunedì 31 agosto 2020) In attesa di definire al meglio i prossimi movimenti in entrata e in uscita, la nuova Roma di Dan Friedkin muove il primo passo. Il club giallorosso acquista a titolo definitivo Henrikh Mkhitaryan, svincolatosi dall'Arsenal. Il fantasista armeno aveva già giocato con i capitolini nell'ultima stagione, risultando uno dei migliori innesti nella formazione di Paulo Fonseca.caption id="attachment 996781" align="alignnone" width="1024" Henrikh Mkhitaryan (Roma) e Davide Faraoni (Hellas Verona) (Getty Images)/captionRESCISSIONEL'Arsenal ha comunicato la decisione di lasciar partire Mkhitaryan in una nota: "Micki ci lascia dopo il prestito di una stagione in Italia. Abbiamo deciso di risolvere il suo contratto con noi di comune accordo per consentirgli di unirsi ... Leggi su itasportpress

