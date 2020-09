Tonali Milan, chiusura ad un passo: i dettagli dell’accordo e del contratto (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Milan è ad un passo dalla chiusura dell’affare per Sandro Tonali. I dettagli dell’accordo con il Brescia e del contratto del giocatore Tutto fatto per l’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan, capace di sferrare l’attacco decisivo per il centrocampista. Il club rossonero ha trovato l’intesa con il Brescia: 10 milioni subito per il prestito più 28 per il diritto di riscatto. Come spiega La Gazzetta dello Sport, le Rondinelle avranno diritto ad una percentuale sulla futura ed eventuale rivendita. Cellino vorrebbe il 20%, possibile che l’intesa si trovi sui 15. Il centrocampista percepirà un ingaggio che partirà dai 2 milioni più bonus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

