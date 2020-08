Tonali, fissata la data per le visite mediche e la firma sul contratto (Di lunedì 31 agosto 2020) Tonali, fissate le visite mediche e la firma sul contratto, si farà tutto in settimana, poi il giocatore si unirà al nuovo gruppo Tonali, fissate le visite mediche e la firma sul contratto, si farà tutto in settimana, poi il giocatore si unirà al nuovo gruppo, in vista della preparazione alla gara di Europa League IN SETTIMANA- secondo ‘Sport Mediaset‘, il nuovo acquisto rossonero sosterrà le visite mediche giovedì 3 settembre e il giorno seguente, venerdì 4 settembre, firmerà il contratto con i rossoneri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

danielabacchet1 : Elliot,tanto bistrattata, regalerà al Milan il talento cristallino di #Tonali; la grande #Suning - consegnatasi all… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonali fissata Sport Mediaset – Milan, fissate le visite mediche di Sandro Tonali MilanNews24.com Milan: fissate le visite mediche per Tonali

Sandro Tonali sta per arrivare al Milan. L'ormai ex regista del Brescia, classe 2000, effettuerà le visite mediche di rito il prossimo giovedì 3 settembre, e poi firmerà con il club rossonero. In segu ...

Inter, l’operazione Kanté è in stand by: il club deve prima cedere uno tra Brozovic e Skriniar

Conte è stato chiaro e ha indicato nel giocatore del Chelsea il rinforzo ideale per il suo centrocampo. Per arrivare a Kanté, bisogna però prima convincere il Chelsea e poi presentarsi a Londra con al ...

Sandro Tonali sta per arrivare al Milan. L'ormai ex regista del Brescia, classe 2000, effettuerà le visite mediche di rito il prossimo giovedì 3 settembre, e poi firmerà con il club rossonero. In segu ...Conte è stato chiaro e ha indicato nel giocatore del Chelsea il rinforzo ideale per il suo centrocampo. Per arrivare a Kanté, bisogna però prima convincere il Chelsea e poi presentarsi a Londra con al ...