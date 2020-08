Tappeti fai da te: 15 idee semplicissime da realizzare riciclando di tutto! (Di lunedì 31 agosto 2020) Oggi abbiamo selezionato per voi 15 idee veramente carine per poter riciclare di tutto creando dei simpaticissimi Tappeti, ma vediamo insieme queste proposte nel dettaglio Tappeto realizzato con ritagli di vecchi asciugamani In commercio trovate delle reti in plastica dopo di che tutto quello che dovete fare è ritagliare i vecchi asciugamani e legarglieli vicino. Tappeto realizzato con pom pom su rete Stesso procedimento per il tappeto pom pom: dopo aver realizzato i pom pom riciclando scampoli di lana non vi resta che legarli alla rete. Fonte Tappeto realizzato con pom pom su stoffa Possiamo anche realizzare il nostro tappeto incollando i pom pom su stoffa, in questo caso vi abbiamo mostrato un progetto per realizzare un cuscino arredo ma la tecnica è valida anche per un ... Leggi su pianetadonne.blog

PADOVA. L’allarme, per ora, è rientrato. I contagi aumentano in maniera progressiva, ma uniforme, e non c’è stato il picco a 15 giorni da Ferragosto, come temuto da Antonella Viola, docente di Patolog ...

Hannes Peer: «Il minimalismo non fa per me. È povertà di idee»

In una Milano che riprende lentamente i suoi ritmi, Hannes Peer rimette piede nel suo studio, un’ex tipografia di metà Novecento trasformata in casa-atelier, tra porta Romana e corso XXII Marzo dove s ...

