Sondaggi referendum taglio parlamentari | il 40% non sa cosa votare

Alessandra Ghisleri di Euromedia Research illustra oggi su La Stampa i risultati di un Sondaggio sul referendum che taglia i parlamentari, segnalando che il 40% di chi voterà è ancora indeciso e non sa se schierarsi per il sì (che è comunque largamente maggioritario) o per il no: Nonostante i desideri di cambiamento verso una ritrovata stabilità, non si riscontrano nell'opinione pubblica grandi successi per le voci progressiste coraggiose. Quelle voci che oggi richiamano l'attenzione al No al referendum. Quelle voci che si ergono in difesa della Costituzione e del valore della nostra storia repubblicana. Fino a oggi non c'è stato un fervente attivismo nei confronti della politica, giudicata dalla ...

