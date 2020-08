Romina Power invia un messaggio preciso alla Polizia: “Dovete saperlo!” (Di lunedì 31 agosto 2020) Vediamo insieme che cosa ha scritto, e quindi dichiarato, la super amata Romina Power, direttamente alla Polizia. View this post on Instagram cantando “Power TO THE PEOPLE!” Con Taryn A post shared by Romina Power (@RominasPower) on Aug 4, 2020 at 9:24am PDT Romina Power è una donna del mondo dello spettacolo davvero molto amata … L'articolo Romina Power invia un messaggio preciso alla Polizia: “Dovete saperlo!” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

radiosiciliarse : Al Bano, Romina Power - Raccogli l'attimo - MadreRadio : Al Bano & Romina Power - Ci Sara - marziavergani : RT @federicacaladea: Amica mi manda un vocale in cui urla tutta la sua disperazione per essere ulteriormente ingrassata e mi fa: continuo a… - Paola45239877 : @violalaviola brava Rita forte altro che Romina power - PezzyDiAmy : 3/3 Per riuscire a trovare una (1) cosa che mi vesta ci metto almeno mezz'ora. Almeno. Odio stare per negozi. Od… -