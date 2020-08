Rom, il ‘partito della ruspa’ supera il modello dei campi nomadi. Perché Roma non ci riesce? (Di lunedì 31 agosto 2020) Il “partito della ruspa” che a Ferrara, invece di sgomberare, accoglie famiglie rom in case popolari; famiglie dei campi della Capitale che davanti a prossimo sgombero rivendicano quel modello chiedendo alla Giunta 5 Stelle di replicarlo; la sinistra che attacca l’azione leghista a Ferrara mentre tace davanti ai rom di Roma. È questa la sintesi dell’inedita situazione determinatasi, un vero e proprio corto circuito politico nel quale sono cadute le tre principali forza politiche del Paese e dal quale non sanno come uscire. E in mezzo, come spesso accade, famiglie rinchiuse da decenni nei cosiddetti “campi nomadi”. La vicenda ha il suo inizio con le elezioni amministrative di Ferrara dove nel maggio del 2019 viene eletto il ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: CAMPI ROM 'Si è creato un vero e proprio corto circuito politico' [di Carlo Stasolla, @Ass21luglio] - ilfattoblog : CAMPI ROM 'Si è creato un vero e proprio corto circuito politico' [di Carlo Stasolla, @Ass21luglio] - Noovyis : (Rom, il ‘partito della ruspa’ supera il modello dei campi nomadi. Perché Roma non ci riesce?) Playhitmusic - - alexbintqaboos1 : @PieroSansonetti Tutti bombaroli e pistoleri. Io sono di Forza Italia. Sono pro Accoglienza Animalista Ambientalist… - GiovanniPrimo2 : @emanuelefiano Vero! come uno/a viene insultato/a, esposto /a al pubblico odio, ucciso/a, stuprata, derubato/a, da… -

Ultime Notizie dalla rete : Rom ‘partito “prima i nostri†' Verbania Notizie