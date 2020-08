Referendum, sì (42%) in vantaggio sul no (16%). Ma gli indecisi sono quasi la metà (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago – Si avvicina sempre di più l’appuntamento con il Referendum sul taglio dei parlamentari, in programma per il 20-21 settembre (Covid-19 ed «esperti» permettendo). E la misura «anti-casta», fortemente voluta dal M5S, sembra veleggiare verso la definitiva approvazione, con tanto di sanzione popolare. Anche se, va detto, sui numeri non c’è ancora chiarezza. Secondo un sondaggio realizzato da Demos per Repubblica, infatti, ben l’82% degli italiani sarebbe pronto a votare sì. Cifre molto ridimensionate, però, da Alessandra Ghisleri, che sulla Stampa ha fotografato una situazione meno «bulgara». Dalla rilevazione della direttrice di Euromedia research è emerso che il 42% ha intenzione di schierarsi per il sì, mentre il no si attesterebbe sul 15,8%. Il punto, ... Leggi su ilprimatonazionale

TRIESTE Sarebbe una perdita secca, in Friuli Venezia Giulia, di quasi metà dei parlamentari attualmente eletti. Ma non è solo, evidentemente, un problema di rappresentanza. C’è pure la necessità, per ...

Nel periodo di esami di riparazione, il mese di settembre porta la possibilità di importanti trasformazioni. Chi saranno i promossi e i ripetenti? L’inizio traballante delle scuole, il voto in sei reg ...

TRIESTE Sarebbe una perdita secca, in Friuli Venezia Giulia, di quasi metà dei parlamentari attualmente eletti. Ma non è solo, evidentemente, un problema di rappresentanza. C’è pure la necessità, per ...Nel periodo di esami di riparazione, il mese di settembre porta la possibilità di importanti trasformazioni. Chi saranno i promossi e i ripetenti? L’inizio traballante delle scuole, il voto in sei reg ...