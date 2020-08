Pompei, Gorga (Campania Libera): “Su gestione siti intervenga Franceschini” (Di lunedì 31 agosto 2020) NAPOLI – “Da settimane nei siti archeologici dell’area vesuviana, da Pompei a Torre Annunziata, si registrano disservizi, negligenze, falle nella sicurezza. La Soprintendenza di Pompei sembra non riesca a garantire una gestione delle aree e dei servizi di accoglienza e assistenza per i turisti, in una fase peraltro, gia’ difficile e incerta, per il settore. Auspico un intervento del ministro Franceschini per superare le criticita’ attuali“. Lo afferma Clelia Gorga, candidata al Consiglio regionale della Campania con la lista Campania Libera. Leggi su dire

Napoli, 31 Agosto – “Da settimane nei siti archeologici dell’area vesuviana, da Pompei a Torre Annunziata, si registrano disservizi, negligenze, falle nella sicurezza. La Soprintendenza di Pompei semb ...

Regionali, la carica dei candidati del territorio: ecco chi può farcela

Migliaia di candidati. Consiglieri regionali uscenti, ex sindaci, ex consiglieri comunali, imprenditori e professionisti prestati alla politica. Ma anche esperti della politica stessa. Dal territorio ...

