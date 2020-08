Pil: Istat rivede dato secondo trimestre, calo peggiora a -12,8%, su anno -17,7% (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma, 31 ago. - (Adnkronos) - E' peggiore delle stime iniziali il calo del Pil italiano nel secondo trimestre: l'Istat infatti ha aggiornato la stima preliminare (che fissava la perdita di prodotto interno lordo a -12,4%) e il nuovo dato vede una diminuzione del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% nei confronti dello stesso periodo del 2019 (contro il -17,3% stimato a fine luglio). La variazione acquisita per il 2020 è pari a -14,7%. Rispetto al trimestre precedente, l'Istat conferma come tutti i principali aggregati della domanda interna sono in diminuzione, con cali dell'8,7% per i consumi finali nazionali e del 14,9% per gli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono diminuite, rispettivamente, del 20,5% e ... Leggi su liberoquotidiano

Pil e inflazione italiana: L'Istat diffonde i dati sui Conti economici trimestrali del secondo trimestre con il dato finale del Pil (precedente meno 12,4% trimestrale) e la stima provvisoria dei prezz ...

Rete unica per la banda larga, lunedì il primo tassello. Mercati concentrati sul Pil italiano del secondo trimestre

MILANO - Dopo un'estate di trattative, dovrebbe esser posta lunedì dai consigli di amministrazione di Tim e Cassa depositi e prestiti la prima pietra per arrivare alla creazione della rete unica per l ...

