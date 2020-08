Ostia: l’astinenza dalla droga si fa sentire, 51enne distrugge l’appartamento della madre in cerca di soldi (Di lunedì 31 agosto 2020) Ad Ostia, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, una 51enne, per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziana madre. Allertati da una chiamata al 112, i militari sono intervenuti all’interno di un’abitazione, dove hanno soccorso un’anziana donna che era stata minacciata di morte poco prima dalla figlia convivente, che rientrata a casa in stato di astinenza da sostanza stupefacente, metteva a soqquadro l’appartamento e sotto minaccia si faceva consegnare del denaro. Prontamente bloccata, la donna è stata condotta presso la casa circondariale femminile di Roma Rebibbia, in attesa dell’udienza di convalida. Ostia: l’astinenza dalla droga si fa sentire, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

