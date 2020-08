Nel mondo incantato e crudele di uno scultore eccentrico e visionario (Di martedì 1 settembre 2020) In una pagina del romanzo Manuale di pittura e calligrafia, José Saramago si soffermava sulla sala di Valeriano Trubbiani (Macerata 2 dicembre 1937 – Ancona, 29 agosto 2020) alla Biennale di Venezia del 1972. Per la prima volta questi presentava Stato d’assedio, una foresta di picche con mani minacciose che agguantano per il collo dei volatili. Lo scrittore portoghese, però, si era soffermato su Quo Vadis? del 1972: un ibis incatenato a un tavolo da tortura, minacciato da una mano … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Vivo_Azzurro : .@pumafootball presenta il nuovo Home kit della #Nazionale???? ispirato alla cultura del rinascimento ??… - pdnetwork : 150 anni fa nasceva Maria #Montessori, donna di straordinaria intelligenza nota nel mondo per il suo metodo educati… - TheTonyHadley : Grazie mille a tutti per essere venuti al nostro primo concerto in 6 mesi a Salsomaggiore! Ci siamo divertiti così… - LemmaAndrea : RT @santegidionews: #1settembre2020 Festa di Sant’Egidio, a 1300 anni dalla morte del santo. In collegamento con tutte le comunità nel mond… - RerumRomanarum : RT @santegidionews: #1settembre2020 Festa di Sant’Egidio, a 1300 anni dalla morte del santo. In collegamento con tutte le comunità nel mond… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel mondo Coronavirus nel mondo, gli Stati Uniti superano i sei milioni di contagi. Russia: vaccinazione da novembre la Repubblica Roberto Primavera (Diritti al Futuro): "Se non diamo un futuro credibile ai piccoli ogni progetto cadrà nel vuoto"

cioè riuscire a far si che l’ingresso nel mondo del lavoro sia per i giovani stimolante e non umiliante. Volendo approfondire: 1) Senigallia ha sempre avuto una particolare sensibilità per tali ...

Lady Gaga domina gli Mtv Video Music Awards

Lady Gaga ha dominato gli Mtv Video Music Awards, tenutisi stanotte a New York, con una cerimonia fortemente caratterizzata dall'impatto della pandemia di coronavirus e influenzata anche dalle manifes ...

cioè riuscire a far si che l’ingresso nel mondo del lavoro sia per i giovani stimolante e non umiliante. Volendo approfondire: 1) Senigallia ha sempre avuto una particolare sensibilità per tali ...Lady Gaga ha dominato gli Mtv Video Music Awards, tenutisi stanotte a New York, con una cerimonia fortemente caratterizzata dall'impatto della pandemia di coronavirus e influenzata anche dalle manifes ...