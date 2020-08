Nainggolan: “Per il mio futuro bisogna aspettare. Io con Messi all’Inter? No, perchè….” (Di lunedì 31 agosto 2020) Mercato ancora in fase di studio, ma il capitolo legato a Radja Nainggolan tiene banco da ormai diverse settimane. Il futuro del calciatore di proprietà dell'Inter non è ancora definito e il belga prova a scoprire le carte, nonostante non ci sia ancora molta chiarezza.LE PAROLE DI Nainggolancaption id="attachment 857579" align="alignnone" width="594" Radja Nainggolan Cagliari (Getty images)/caption"Oggi è la mia ultima giornata qui al Cagliari, poi staremo a vedere ma intanto il prestito è scaduto. Non mi è piaciuta troppo questa novità dei prolungamenti contrattuali a 14 mesi. Io con Messi all'Inter? No, è troppo forte (ride ndr)". Queste le parole del Ninja riportate da FcInternews. Nainggolan: “Per il mio futuro ... Leggi su itasportpress

