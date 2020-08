MTV Video Music Awards 2020, tutti i vincitori (Di lunedì 31 agosto 2020) La regina degli MTV Video Music Awards 2020 è stata Lady Gaga, che da favorita nelle nomination si è trasformata in asso pigliatutto o quasi, portandosi a casa tutti i Moonman più importanti, tra cui Artist of the Year, Song of the Year e Best Collaboration – questi ultimi due grazie alla canzone Rain on me con Ariana Grande, dall'ultimo album Chromatica (oltre a Best Cinematography) – ad eccezione del premio, altrettanto prestigioso, per il Video dell'anno, che è andato invece a Blinding Lights di The Weeknd, vincitore anche di Best R&B. La 37°edizione degli MTV VMAS, condotta da Keke Palmer, ha avuto un sapore speciale, poiché è stato il primo evento live dal Barclays Center di New York dopo il lockdown e risulta ... Leggi su gqitalia

