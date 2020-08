Meteo, crollo delle temperature: addio estate, è già autunno (Di lunedì 31 agosto 2020) Le previsioni Meteo per i prossimi giorni e inizio settembre 2020: arriva il maltempo e scendono le temperature Chi sognava una fine di agosto fra tuffi al mare e relax sulla spiaggia ha dovuto rivedere i suoi piani. E chi andrà in vacanza a inizio settembre è – guardando il cielo – piuttosto preoccupato. Almeno … L'articolo Meteo, crollo delle temperature: addio estate, è già autunno è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

StradadeiParchi : #PREVISIONI #meteo - Ondata di maltempo nei primi giorni di #settembre con un crollo delle #TEMPERATURE #piogge e… - paoloangeloRF : “La tendenza delle minime nelle prossime 24 ore in crollo al centro e soprattutto al sud,leggeri cali al nord,delle… - CorriereQ : METEO, crollo temperature in picchiata d’oltre 10 gradi. CALDO spazzato via - Tantzstanze83 : RT @CentroMeteoITA: METEO #ITALIA – Il maltempo SI ESPANDE, arrivano NUBIFRAGI e CROLLO TERMICO quasi ovunque. I dettagli #31agosto #maltem… - CentroMeteoITA : METEO #ITALIA – Il maltempo SI ESPANDE, arrivano NUBIFRAGI e CROLLO TERMICO quasi ovunque. I dettagli #31agosto… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo crollo Meteo: NUOVA SETTIMANA, già da Lunedì FURIOSO MALTEMPO e CROLLO TERMICO, ma Poi CAMBIA TUTTO. Le PREVISIONI iLMeteo.it Maltempo, danni a Cagliari e nel Sulcis: caduta in un giorno la pioggia di mese

Nubifragi diffusi, vento e grandine. Una mattinata da dimenticare per il Cagliaritano, il Sulcis e il Sarrabus-Gerrei colpiti da un’improvvisa ondata di maltempo che ha creato non pochi disagi e probl ...

Meteo Sicilia, stop al grande caldo: arrivano le piogge

Meteo Sicilia: c'è una pausa dal gran caldo. Previsto crollo delle temperature e precipitazioni in diverse zone dell'Isola. La fine di agosto segnerà anche la fine del gran caldo in Sicilia e l’inizio ...

Nubifragi diffusi, vento e grandine. Una mattinata da dimenticare per il Cagliaritano, il Sulcis e il Sarrabus-Gerrei colpiti da un’improvvisa ondata di maltempo che ha creato non pochi disagi e probl ...Meteo Sicilia: c'è una pausa dal gran caldo. Previsto crollo delle temperature e precipitazioni in diverse zone dell'Isola. La fine di agosto segnerà anche la fine del gran caldo in Sicilia e l’inizio ...