Inter, grave lutto familiare per Candreva (Di lunedì 31 agosto 2020) grave lutto familiare per il centrocampista dell’Inter Antonio Candreva. L’ex calciatore della Lazio, quest’oggi purtroppo ha perso suo padre e, intorno all’ora di pranzo, ha voluto ricordalo attraverso uno scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram, che lo ritrae proprio in compagnia del papà. View this post on Instagram Ti porterò sempre con me Ciao Pa A post shared by Antonio Candreva (@antonioCandreva) on Aug 31, 2020 at 4:18am PDT Leggi su sportface

