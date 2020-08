Gemma e Sirius, situazione precipitata. "Nemmeno un bacio, pare che...". Fonti certe, la bomba a Uomini e donne (Di lunedì 31 agosto 2020) Anticipazioni. Maria De Filippi con Uomini e donne sembra che voglia andare in onda il 7 settembre e non il 14, come previsto. Le registrazioni, quindi, sono già iniziate. Dopo la prima puntata, Gemma Galgani è tornata alla carica. Delle prime indiscrezioni pare che abbia incontrato Sirius, alias Nicola Vivarelli, il 26 enne ufficiale della Marina Mercantile con cui ha flirtato qualche mese fa tra lo sgomento di tutti. Oltre a Tina Cipollari, anche la De Filippi l'ha messa in guardia su questa storia. Ora tutto sarebbe precipitato in modo brusco. I due hanno trascorso un periodo lontano e sembra che la Galgani abbia fatto ricorso al bisturi per ringiovanire un po' durante lo stop. Da spifferate giunte alle nostre orecchie pare che la Dama ... Leggi su liberoquotidiano

Mariquita_la1a : RT @trash_italiano: Uomini e Donne anticipazioni bomba: lo studio rivoluzionato, plexiglass e tamponi, i nuovi tronisti, Gemma Galgani e il… - LadyNews_ : Anticipazioni #UominieDonne, #GemmaGalgani svela: 'A luglio lontano da #Sirius per un #lifting' - livetheirsmiles : RT @MasterAb88: SCOOP DA #uominiedonne GEMMA si è fatta il lifting e ha lasciato Sirius perché impegnata con gli interventi chirurgici. M… - Mauxa : #uominiedonne anticipazioni puntata 7 settembre con #Gemma e Sirius, cosa aspettarci -