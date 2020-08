Gasparri: «Conte andrebbe messo in carcere, è un pericolo per l’Italia. Il governo si è arreso» (Di lunedì 31 agosto 2020) «Per l’immigrazione siamo al disastro. È la Caporetto definitiva. Centinaia e centinaia di persone che sbarcano ad ogni ora del giorno e della notte a Lampedusa. Nessuna iniziativa del governo. Nessun controllo. Nessuna solidarietà all’amministrazione di Lampedusa e al governo della Sicilia». Lo dichiara Maurizio Gasparri. «Ha cento, mille, un milione di volte ragione Musumeci che chiede al governo di intervenire e di riunirsi a Palermo. Musumeci aveva individuato la via della fermezza, il governo del Pd, dei grillini e di Conte ha scelto la via della resa incondizionata». Gasparri: «Conte ha occultato prove» «Assalto alle coste siciliane», incalza il senatore di Forza Italia. ... Leggi su secoloditalia

