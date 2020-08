Djavan Anderson: «Mi sento un giocatore della Lazio» (Di lunedì 31 agosto 2020) Djavan Anderson ha parlato della sua esperienza alla Lazio: le dichiarazioni del centrocampista biancoceleste Djavan Anderson, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel della sua esperienza in biancoceleste. Lazio – «Sono molto felice di essere qui in ritiro con la squadra, cerco sempre di dare il massimo. Mi trovo bene nel ruolo di quinto a sinistra ma mi adatto ovunque per il bene della squadra. Mi sento un giocatore della Lazio, tutto il tempo passato mi ha fatto crescere e diventare più forte». STAGIONE – «I momenti difficili servono a ... Leggi su calcionews24

