David Silva dal tradimento alla Lazio al coronavirus | è positivo al test

Ritorna il nome di David Silva, stavolta però il calciomercato non c'entra niente. Dopo essere stato a un passo dalla Lazio, lo spagnolo è risultato positivo al Covid-19. Il caso ha voluto che la notizia arrivasse proprio nel giorno della sua presentazione alla Real Sociedad. "Avevo tante offerte, ma ho scelto di tornare in Spagna per la mia famiglia", questa la spiegazione dell'ex campione del Manchester City.

