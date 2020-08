Covid a Io e Te, Pierluigi Diaco negativo al tampone: 'Non so quando torneremo in onda' (Di lunedì 31 agosto 2020) Pierluigi Diaco negativo al tampone. Il conduttore di Io e Te 'Non so quando torneremo in onda'. Il conduttore del talk pomeridiano di Rai 1 si è sottoposto sia a tampone che ad esame sierologico all'... Leggi su leggo

Corriere : «Io e te», sospeso per un contagio Covid il programma condotto da Pierluigi Diaco - tempoweb : #Diaco negativo al #Covid. Cosa succede al suo programma #Ioete - flamanc24 : RT @trash_italiano: Covid-19, sospeso il programma di Pierluigi Diaco - leggoit : Covid a Io e Te, Pierluigi Diaco negativo al tampone: «Non so quanto torneremo in onda» - poliziana : Guai a chi sgarra -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pierluigi Io e te sospeso per Covid, Pierluigi Diaco negativo al tampone Corriere della Sera Visualizza la copertura completa su Google News Io e Te non va in onda per un caso di coronavirus: le parole di Diaco

Io e Te, oggi lunedì 31 agosto, non va in onda per un caso di coronavirus nello staff del programma: le parole di Pierluigi Diaco in radio. PIerluigi Diaco (Fonte: Instagram)o Io e Te, il programma di ...

Pierluigi Diaco negativo al coronavirus: “Non so se torneremo in onda”

Dopo un positivo al coronavirus nello staff del programma “Io e Te”, Pierluigi Diaco si è sottoposto al tampone mentre la Rai ha deciso di sospendere la trasmissione. Pierluigi Diaco negativo sia al t ...

Io e Te, oggi lunedì 31 agosto, non va in onda per un caso di coronavirus nello staff del programma: le parole di Pierluigi Diaco in radio. PIerluigi Diaco (Fonte: Instagram)o Io e Te, il programma di ...Dopo un positivo al coronavirus nello staff del programma “Io e Te”, Pierluigi Diaco si è sottoposto al tampone mentre la Rai ha deciso di sospendere la trasmissione. Pierluigi Diaco negativo sia al t ...