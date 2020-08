Coronavirus, oggi 6 morti e 996 nuovi casi: aumentano ancora i ricoverati, +37 in reparto e +8 in terapia intensiva. Tutti i DATI (Di lunedì 31 agosto 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti e 996 nuovi casi su 58.518 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,70% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono le solite: Campania (184), Lombardia (135), Lazio (148), Emilia Romagna (117). Sono due invece le Regioni che fanno registrare zero nuovi casi, Basilicata e Molise, e sette quelle con meno di dieci positivi nelle ultime 24 ore. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 269.214 casi totali 35.483 morti 207.653 ... Leggi su meteoweb.eu

