"Chi insulta Armine, la modella di Gucci, fa coming out di ignoranza e vive nel decennio sbagliato" (Di lunedì 31 agosto 2020) Il post del candidato al Premio strega Jonathan Bazzi Da qualche giorno la foto di Armine Harutyunyan, la modella dell'ultima collezione Gucci, compare in continuazione sui nostri feed. La ragione? E' stata inserita tra le 100 donne più sexy al mondo e qui in Italia si è scatenato il finimondo: hater che hanno invaso la bacheca … Leggi su it.mashable

AlbertoBagnai : Chi usa il termine “negazionismo” a sproposito insulta questa memoria. - danieledv79 : @SergioPerrotta1 Mai visto offese da parte dei militanti di Italia Viva verso altri. Solo risposte verso chi insult… - soyanna72 : RT @AlbertoBagnai: Chi usa il termine “negazionismo” a sproposito insulta questa memoria. - Filipposixflag : RT @AlbertoBagnai: Chi usa il termine “negazionismo” a sproposito insulta questa memoria. - colvieux : @gaetanog Lei ha ragione ma come si fa a non perdere la pazienza è non disprezzare chi mente subdolamente, mistific… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi insulta Dopo Zinga anche Provenzano insulta Salvini: "Leader pericoloso e ridicolo" ilGiornale.it Chi è Armine Harutyunyan, modella Gucci vittima di body shaming e foto taroccate

Si chiama Armine Harutyunyan e ha 23 anni. Critiche e insulti sui suoi lineamenti tipicamente armeni. E c’è pure chi ha diffuso fake news modificando una sua foto ...

Armine Harutyunyan, modella di Gucci e il fake del saluto romano FOTO

Armine Harutyunyan fa ancora discutere. La modella armena scelta da Gucci, dopo essere stata insultata per il suo aspetto fisico, posta una foto con un finto saluto romano. La posa scherzosa di Armine ...

Si chiama Armine Harutyunyan e ha 23 anni. Critiche e insulti sui suoi lineamenti tipicamente armeni. E c’è pure chi ha diffuso fake news modificando una sua foto ...Armine Harutyunyan fa ancora discutere. La modella armena scelta da Gucci, dopo essere stata insultata per il suo aspetto fisico, posta una foto con un finto saluto romano. La posa scherzosa di Armine ...