Anche il Tottenham avrà il proprio store online su Amazon (Di lunedì 31 agosto 2020) Il Tottenham Hotspur si prepara a lanciare il proprio store su Amazon. Stando a quanto riportato da Sportico, il colosso americano guidato da Jeff Bezos ha siglato un accordo con il club inglese per costruire il suo nuovo store online utilizzando la sua tecnologia. Con questa mossa, Amazon si rafforza nel business dello sport e … L'articolo Anche il Tottenham avrà il proprio store online su Amazon è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

