31 agosto: in Fvg 372 positivi (+4) e 5 nuovi contagi (Di lunedì 31 agosto 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 372 (4 più di ieri). Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 13 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 5 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.769: 1.478 a Trieste, 1.190 a Udine, 829 a Pordenone e 261 a Gorizia, alle quali si aggiungono 11 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.049, i clinicamente guariti sono 7 e le persone in isolamento 350. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Leggi su udine20

