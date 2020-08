Terzo weekend di proteste in Bielorussia: migliaia di persone in piazza. 125 arresti a Minsk. Usati i cannoni ad acqua contro la folla. Tutte le foto (Di domenica 30 agosto 2020) Per il Terzo weekend consecutivo, sono decine di migliaia i manifestanti scesi in piazza a Minsk per protestare contro il presidente Alexander Lukashenko, rieletto per la sesta volta il 9 agosto scorso tra scontri di piazza e accuse di brogli elettorali. Le autorità hanno disposto un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e l’esercito ha bloccate diverse strade della Capitale, per impedire che i cittadini possano raggiungere i luoghi sensibili del potere. Stando alle informazioni riportate dai media locali, i manifestanti sono stati attaccati con cannoni ad acqua nonostante stiano protestando pacificamente. Video e immagini che circolano sul web mostrano agenti in uniforme portare via molti cittadini, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Terzo weekend Terzo weekend di proteste in Bielorussia: migliaia di persone in piazza Il Fatto Quotidiano Gp Belgio, Verstappen: "Mezzo secondo da Hamilton ma sono soddisfatto"

SPA - "Finora è stato un weekend molto positivo. Arrivando qui pensavamo fosse più complicato. In realtà il terzo posto così vicino a Bottas è buono. Siamo a mezzo secondo da Hamilton ma sono soddisfa ...

Gp Belgio, Verstappen: "Bene terzo, occhio al meteo"

SPA - "Finora è stato un weekend positivo per noi con il terzo posto così vicino a Bottas. Nel complesso posso essere soddisfatto, il giro è stato buono, mi è mancata un po' di energia. Ho trovato il ...

