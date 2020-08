Suns Europe: stasera l’Europa suona al Palamostre! (Di domenica 30 agosto 2020) Dopo il grande successo registrato da Suns Friûl, con cui è stata inaugurata la nuova edizione del Festival, a Suns Europe – organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana con il sostegno finanziario della Regione Fvg e dell’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF) – torna la musica di qualità. Questa volta l’appuntamento è al Palamostre e non al Castello come previsto originariamente. «Tenendo conto dell’allerta meteo arancio della Protezione Civile e delle previsioni aggiornate – hanno fatto sapere gli organizzatori -, ci spiace comunicare che non ci sono le condizioni di sicurezza per tenere il concerto di stasera in Castello. L’evento si trasferisce al Palamostre di Udine. Purtroppo, come già anticipato, la ... Leggi su udine20

informatrieste : Suns Europe: l’Europa suona in Castello! - - _PuntoZip_ : Suns Europe letteratura ospita la scrittrice Cadenes e l’ex sindaco di Pamplona, Asiron - CeccarelliL_ : Suns Europe letteratura ospita la scrittrice Cadenes e l’ex sindaco di Pamplona, Asiron - iRRigolare : Lunedì 31 Agosto - Piazza Tiglio - «Suns Europe 2020» Festival europeo delle arti nelle lingue minorizzate - Festiv… - laVitaCattolica : Un mese di eventi in sei comuni. Questi i numeri della sesta edizione del festival delle arti in lingua minorizzata… -

Ultime Notizie dalla rete : Suns Europe 10.29 / Suns Europe si sposta al Palamostre Il Friuli Suns Europe tra letteratura e cinema E domani il concertone in Castello a Udine

Suns Europe 2020 riparte dalla letteratura e dal cinema. Dopo l'inaugurazione con Suns Friûl, vetrina della produzione musicale contemporanea in friulano e in sloveno, nella quale hanno dato buona pro ...

Doppio appuntamento con Suns Europe letteratura

La scrittrice Núria Cadenes ospite alla libreria Friuli e l'ex sindaco di Pamplona, Joseba Asiron a confronto con Angelo Floramo, a Moruzzo. Sarà un evento trilingue, friulano, catalano e italiano, at ...

Suns Europe 2020 riparte dalla letteratura e dal cinema. Dopo l'inaugurazione con Suns Friûl, vetrina della produzione musicale contemporanea in friulano e in sloveno, nella quale hanno dato buona pro ...La scrittrice Núria Cadenes ospite alla libreria Friuli e l'ex sindaco di Pamplona, Joseba Asiron a confronto con Angelo Floramo, a Moruzzo. Sarà un evento trilingue, friulano, catalano e italiano, at ...