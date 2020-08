Scuola, Meloni: «I militari devono controllare i confini, non consegnare i banchi monoposto» (Di domenica 30 agosto 2020) Un’altra scelta paradossale e inaccettabile. Sono stati i militari a portare nelle scuole i primi tristemente famosi banchi monoposto. Tra l’altro senza le altrettanto tristemente famose rotelle. Immediate le reazioni del centrodestra. «Con centinaia di migliaia di percettori di reddito di cittadinanza, il governo preferisce impiegare l’Esercito Italiano per consegnare i banchi nelle scuole». Lo scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina facebook. «Non sarebbe più sensato e utile usare i nostri militari per il controllo dei nostri confini e la sicurezza delle nostre città? E impiegare i percettori del reddito di cittadinanza per compiti di questo tipo?». banchi monoposto, inaccettabile ... Leggi su secoloditalia

