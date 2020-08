Migranti, barcone esplode a Crotone: 3 morti e 22 feriti (Di domenica 30 agosto 2020) barcone Migranti esploso a Crotone. Due militari della Guardia di Finanza sono rimasti feriti nelle operazioni di salvataggio a largo di Praialonga dove è esplosa una barca in vetroresina con a bordo decine di Migranti, in parte – non si conosce ancora il numero esatto – dispersi. I due finanzieri sono stati trasportati all’ospedale di Crotone. Fonti ancora in attesa di conferma definitiva da parte della Guardia Costiera, ancora impegnata nelle operazioni di salvataggio, parlano di 3 Migranti morti e di altri 20 feriti oltre ai due finanzieri. (segue dopo la foto) barcone Migranti esploso a Crotone, dispersi in mare: operazioni di salvataggio ... Leggi su urbanpost

