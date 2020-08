Messi non ha risposto alla convocazione del Barcellona per sottoporsi al tampone (Di domenica 30 agosto 2020) Lionel Messi, dopo il fax inviato al Barcellona, ha anche rinunciato al tampone. Non è stato certo un tentativo di evitare di farsi analizzare per sfuggire ai controlli anti-Covid: piuttosto si tratta dell’ennesimo schiaffo alla sua squadra, con cui ha ancora un contratto, ma dalla quale vorrebbe andar via definitivamente questa estate. Il calciatore blaugrana ha consumato un altro passo verso l’addio. LEGGI ANCHE > Divorzio Messi-Barcellona: i social esplodono e l’Inter sogna Messi non si sottopone al tampone Oggi, infatti, il Barcellona torna a radunarsi in vista della prossima stagione, dopo le brevi vacanze. Per questo motivo, la squadra si sarebbe dovuta sottoporre al ... Leggi su giornalettismo

pisto_gol : Questo non è calcio, questo è magia. Leo Messi, il G.O.A.T ‘Notte - tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la Cadena Ser, il contratto di Messi direbbe chiaramente che la clausola da 700 milioni non è più va… - tancredipalmeri : BOMBA! Messi comunica che non si recherà ai test medici propedeutici all’inizio degli allenamenti - sportface2016 : #Messi, il #Barcellona smentisce che non ci sia più l'obbligo di pagare la clausola da 700 milioni - occececco : RT @DiMarzio: #Barcellona, #Messi non si presenta per il tampone -