Maltempo sul controesodo: rallentamenti e code al Centro-Nord (Di domenica 30 agosto 2020) Le precipitazioni piovose, in alcuni casi abbondanti, stanno interessando le Marche, la Toscana, l`Emilia Romagna, la Liguria e condizionano la velocità di crociera del traffico che si svolge sulla rete autostradale, con rallentamenti improvvisi e accodamenti pericolosi. Il traffico è particolarmente intenso sulla A14, tra le Marche e l`Emilia Romagna, in direzione Nord. La segnalazione arriva dal Centro Viabilità Italia, che prosegue il monitoraggio della circolazione stradale. Al Centro Nord alcune statali sono ancora chiuse a causa del Maltempo. Per favorire la circolazione delle auto, dalle 7.00 è attivo, per il trasporto nazionale, il divieto di circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 t che si estende sino alle ore 22.00. Il traffico pesante ... Leggi su ilfogliettone

TgrVeneto : Nel vicentino case scoperchiate. Tromba d'aria sul Garda. Forti grandinate nel bellunese. Allerta arancione fino a… - Viminale : #Traffico intenso e #maltempo sul rientro: rimani informato sulla situazione di #strade e #autostrade con i canali… - RegLombardia : #LNews Migliorano le condizioni climatiche rispetto a ieri anche se permane l’allerta arancione per rischio idrog… - mauriziobait : RT @Petiziol: Al link - benzinazero : RT @ilpinz: Repubblica titola ogni giorno sul #maltempo. Perché non iniziare a chiamarlo con il suo nome? 'EMERGENZA CLIMATICA' https://t.c… -