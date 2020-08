Maltempo Friuli Venezia Giulia: 2.000 senza elettricità, 11 comuni a rischio di carenza d’acqua (Di domenica 30 agosto 2020) Da inizio Maltempo in Friuli Venezia Giulia hanno operato oltre 500 volontari della Protezione civile con 150 mezzi per interventi e monitoraggio del territorio nei 43 comuni più colpiti, in particolare nell’Isontino e nella Pedemontana. Il Numero Unico di Emergenza (Nue) ha registrato 400 chiamate di soccorso per allagamenti, caduta alberi, black out. Forti mareggiate si sono abbattute su Lignano Sabbiadoro. Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Protezione civile, in sopralluogo in questo momento a Paluzza e Arta. La criticità da risolvere urgentemente riguarda l’opera di presa dell’acquedotto gestito da Hydrogea a Vito d’Asio che stata danneggiata e non è in grado di fornire acqua. Sono 11 comuni che rischiano di rimanere a ... Leggi su meteoweb.eu

Il maltempo continua a flagellare tutto il Nord Italia causando quella che il presidente del Veneto Luca Zaia ha definito una vera e propria «devastazione», in cui si iniziano a ...