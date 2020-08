Maltempo, 2 bambine morte e un disperso. Al Nord vento, pioggia, grandine e frane (Di domenica 30 agosto 2020) Trombe d'aria, grandinate, pioggia e frane. L'ondata di Maltempo che sta colpendo il Nord Italia ha causato la morte di due bambine di 3 e 14 anni a Massa Marina, mentre sono riprese le ricerche dell'... Leggi su quotidiano

Una tromba d’aria fa crollare un albero sulla tenda: muore una bimba di tre anni con la sorella 14enne. Una bambina di 3 anni, e la sorella di 14, sono morte durante un nubifragio. La tragedia è avven ...

Il maltempo flagella l’Italia. E’ allerta in undici regioni

Non solo i temporali minacciano territori e popolazione, al Centro-Sud preoccupano i roghi e le fiamme. Violento incendio alle porte di Palermo. Un maxi rogo ha provocato ieri la chiusura del Gra a Ro ...

