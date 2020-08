La marmellata di peperoni: le tue carni e i tuoi formaggi ringrazieranno (Di domenica 30 agosto 2020) . Volete dare mordente ai vostri tagli di carne e ai vostri formaggi assortiti? Non c’è niente di meglio che questa insolita e corposa marmellata di peperoni. Questa confettura meravigliosamente purpurea è al tempo stesso dolce, profumata e piccante. Si abbina divinamente alla carne alla griglia ma anche a quella bollita. Ed esalta formaggi di stagione come i nostri meravigliosi pecorini. Prepararla non è eccessivamente impegnativo o complicato, ma ci vogliono pazienza e attenzione. Per farla servono un chilo di peperoni e come addensante si adopera la pectina. Meglio i peperoni rossi di quelli gialli o verdi, ma più che altro per una questione di colore. È necessario però che i peperoni siano rigorosamente di stagione. ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : marmellata peperoni La marmellata di peperoni: le tue carni e i tuoi formaggi ringrazieranno NonSoloRiciclo