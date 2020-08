Juventus, nel tridente di Pirlo c’è solo un bomber (da prendere) (Di domenica 30 agosto 2020) Il ds della Juventus Paratici non si stacca dal suo cellulare che in questi giorni che è sempre sottocarica. La squadra bianconera ha una priorità: un bomber per affiancare Cristiano Ronaldo. Andrea Pirlo ha liquidato Gonzalo Higuain e la dirigenza bianconera, con Paratici in prima linea, si è gettata a capofitto su Edin Dzeko che l'allenatore bianconero gradisce e lo considera centrale per la sua idea di gioco. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella testa del tecnico, che in fase difensiva alternerà la linea a quattro e quella a tre, in attacco c'è solo il tridente. L’idea di base è un 3-4-1-2 (oppure un 4-3-1-2) con Dybala che parte largo a destra per poi accentrarsi e Dzeko e Ronaldo più vicini. Pirlo considera Dzeko il ... Leggi su itasportpress

pisto_gol : La @Gazzetta_it nel suo inserto settimanale fa un elenco degli 80 migliori calciatori U20: nei primi 20 c’è solo un… - juventusfc : Le parole di Mister #Pirlo nell'incontro di oggi con i giornalisti: «Sono al posto giusto nel momento giusto» ?????… - UEFAcom_it : ?? #AccaddeOggi nel 2001 ?? L'esordio di Gianluigi #Buffon con la #Juventus ?? #UCL | @juventusfc @gianluigibuffon - ItaSportPress : Juventus, nel tridente di Pirlo c'è solo un bomber (da prendere) - - antocarboni91 : Perdi un giovane come #Tonali per puntare su usati sicuri come #Vidal (che tra l’altro ha già fatto capire che sper… -