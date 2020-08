Inter Kolarov, ci siamo: manca soltanto l’intesa sulla durata del contratto (Di domenica 30 agosto 2020) Inter Kolarov, ci siamo: manca soltanto l’intesa sulla durata del contratto. Chiesto un biennale, offerto un anno con opzione Aleksandar Kolarov è sempre più vicino all’Inter, ma prima va risolto un problema legato alle richieste contrattuali del serbo, come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com. Il serbo – si legge – ha chiesto un contratto biennale tramite il suo nuovo agente Alessandro Lucci. Al momento l’Inter non vuole andare oltre l’accordo annuale con eventuale opzione sul secondo anno. Le parti sono a lavoro per trovare una soluzione condivisa, ma non ci dovrebbero essere particolari problemi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

angelomangiante : Accordo e strada spianata per #Kolarov dalla #AsRoma all'#Inter per €2M. 132 presenze,19 gol e 18 assist nelle ult… - angelomangiante : Vicinissimo il passaggio dalla Roma all'Inter di #Kolarov @SkySport - DiMarzio : #Kolarov promesso sposo dell'#Inter: le ultime - lazarismo : RT @Bubu_Inter: Milan rinnova ad Ibra (38 anni), ok Juve pensa a Dzeko (34 anni), ok Chelsea prende T. Silva (35 anni), ok Inter vuole Kola… - bianca_caimi : RT @InterCM16: Si tratta sul contratto di #Kolarov, l’Inter propone un contratto annuale con opzione per un altro anno, l’agente del giocat… -