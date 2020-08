Formula 1 – Leclerc frustrato dopo il Gp del Belgio: “Monza? Sarà molto difficile” (Di domenica 30 agosto 2020) Un weekend di gara da incubo per la Ferrari a Spa: sin dal venerdì il team di Maranello non è riuscito a brillare sul circuito belga, concludendo con una gara anonima e difficilissima. Leclerc, dopo un inizio positivo, ha dovuto fare i conti con una serie di problemi che lo hanno portato a chiudere la gara al 14° posto. Pool/getty Images“Oggi non è facile , non so cosa aggiungere onestamente, è brutto, è veramente brutto, dobbiamo fare qualcosa. Ho provato a dare il massimo ma oggi era veramente difficile, due stop lenti per piccoli problemi dopo in più non ce la facciamo a sorpassare, anche col Drs aperto è molto difficile. Monza? Sarà molto difficile, se parliamo di Mugello e Imola c’è forse un po’ di speranza ... Leggi su sportfair

